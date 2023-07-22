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Трубачев Яков Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Трубачев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о рождении сына Георгия Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Трубачев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Трубачева Евдокия Ефимовна

Деревня Березовка См в Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубачева Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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