Трубачев Яков Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Трубачев Василий Яковлевич
Дата рождения высислена исходя из записи о рождении сына Георгия Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
22.07.1894
Сын: Трубачев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Трубачева Евдокия Ефимовна
Деревня Березовка См в Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно