Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1908
Отец ребёнка: Буланов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишикина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Буланов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буланов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буланов Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно