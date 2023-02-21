Семенова (Семенова) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1826
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Рождение ребёнка
20.06.1827
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Рождение ребёнка
21.10.1828
Сын: Семенов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Рождение ребёнка
05.01.1829
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Рождение ребёнка
03.04.1833
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1835
Сын: Семенов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно