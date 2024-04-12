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б/ф Федор Яковлевлев

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.06.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1823

Отец: Б/ф Яков Иванов

Мать: Яковлева Василиса (Васса)

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.03.1846

Сын: Б/ф Яков Федоров

Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична

Рождение ребёнка
05.01.1849

Сын: Лебедев Иван Федорович

Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Лебедев Илья Федорович

Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ирина Никитична

Смерть
Неизвестно
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