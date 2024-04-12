б/ф Федор Яковлевлев
Место рождения
Дата рождения10.06.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1823
Отец: Б/ф Яков Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1846
Сын: Б/ф Яков Федоров
Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
05.01.1849
Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Лебедева Ирина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Ирина Никитична
Смерть
Неизвестно