Лебедева (Ловцова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Ловцова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блюмберг Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
г.Волховстрой
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