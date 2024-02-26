Кузнецова (Ожегова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ожегова) Клавдия

Место рождения

с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.

Дата рождения

20.04.1914

Дата смерти

29.06.1969

Пол

Женский

Отец

После 1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1914

Отец: Ожегов Пётр

Мать: Ожегова Александра

с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Смерть
29.06.1969
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край
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