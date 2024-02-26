Кузнецова (Ожегова) Клавдия
Место рожденияс. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Дата рождения20.04.1914
Дата смерти29.06.1969
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1914
Отец: Ожегов Пётр
Мать: Ожегова Александра
с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Смерть
29.06.1969
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Пермский край