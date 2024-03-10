Не Существует Ульрих Нильсен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Не Существует Ульрих Нильсен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Существует Тронте Нильсен

Мать: Яна Нильсен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Существует Миккель Нильсен

Мать ребёнка: Катарина Нильсен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Существует Магнус Нильсен

Мать ребёнка: Катарина Нильсен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Существует Марта Нильсен

Мать ребёнка: Катарина Нильсен

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