Не Существует Ульрих Нильсен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Не Существует Тронте Нильсен
Мать: Яна Нильсен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Не Существует Миккель Нильсен
Мать ребёнка: Катарина Нильсен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Не Существует Магнус Нильсен
Мать ребёнка: Катарина Нильсен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Существует Марта Нильсен
Мать ребёнка: Катарина Нильсен