Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно