Сидорова (Васильева) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Васильева) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Сидоров Федот Ефимович

Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
10.06.1895

Дочь: Сидорова Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
21.07.1897

Дочь: Сидорова Мария Федотовна

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.

Дочь: Сидорова Авдотья Федотовна

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно
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