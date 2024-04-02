Сидорова (Васильева) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Бракосочетание
16.02.1894
Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
10.06.1895
Дочь: Сидорова Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
21.07.1897
Дочь: Сидорова Мария Федотовна
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.
Дочь: Сидорова Авдотья Федотовна
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно