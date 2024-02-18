Руис Моралес Хуан
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930
Рождение ребёнка
24.08.1955
Мать ребёнка: Гарсия Сориа Примитива
Рождение ребёнка
05.12.1958
Дочь: Руис Гарсия Мария Анхелес
Мать ребёнка: Гарсия Сориа Примитива
Рождение ребёнка
24.04.1968
Дочь: Руис Гарсия Антония
Мать ребёнка: Гарсия Сориа Примитива
Смерть
Неизвестно