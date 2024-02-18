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Руис Моралес Хуан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930

Отец: Руис Кабрера Габриэль

Мать: Моралес Гарсия Мария дель Пилар

Рождение ребёнка
24.08.1955

Сын: Руис Гарсия Хуан Хосе

Мать ребёнка: Гарсия Сориа Примитива

Рождение ребёнка
05.12.1958

Дочь: Руис Гарсия Мария Анхелес

Мать ребёнка: Гарсия Сориа Примитива

Рождение ребёнка
24.04.1968

Дочь: Руис Гарсия Антония

Мать ребёнка: Гарсия Сориа Примитива

Смерть
Неизвестно

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