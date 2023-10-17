Степаненко Никифор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиПосле 1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Степаненко Петр Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степаненко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степаненко Мария Николаевна
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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Смерть
После 1921