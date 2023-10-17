Степаненко Никифор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Никифор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

После 1921

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Степаненко Петр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Мария Николаевна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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Смерть
После 1921
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