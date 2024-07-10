Пономарев Виктор Владимирович 09.11.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарев Виктор Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.11.1899 ст.

Дата смерти

09.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1899 ст.

Отец: Пономарев Владимир Александрович

Мать: Пономарева (Пономарева) Клавдия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Крестили 11.11.1911 в Богоявленском соборе в Дорогомилово. восприемники Калужской губернии и уезда, села Федосова крестьянин Михаил Владимирович Журавлев и мещанина города Твери Сергея Михайловича Пон... Показать все
Смерть
09.08.1901
умер от кишечного катарра. похоронен 11 августа 1901 на Дорогомиловском кладбище https://ya.ru/archive/catalog/88dd4a07-3c5e-444a-81b2-b19742b785d6/411

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