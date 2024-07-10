Пономарев Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.11.1899 ст.
Дата смерти09.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1899 ст.
Крестили 11.11.1911 в Богоявленском соборе в Дорогомилово. восприемники Калужской губернии и уезда, села Федосова крестьянин Михаил Владимирович Журавлев и мещанина города Твери Сергея Михайловича Пон... Показать все
Смерть
09.08.1901
умер от кишечного катарра. похоронен 11 августа 1901 на Дорогомиловском кладбище https://ya.ru/archive/catalog/88dd4a07-3c5e-444a-81b2-b19742b785d6/411