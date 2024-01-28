Шереметьева Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Федор Федорович

Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович

Смерть
Неизвестно

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