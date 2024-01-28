Шереметьева Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Федор Федорович
Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Отец ребёнка: Шереметьев Федор Константинович
Смерть
Неизвестно