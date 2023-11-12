Михаил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Терентий Максимович

Мать: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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