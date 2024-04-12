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Елена Антонова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Феодора Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1816
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51 оп.8, д.167 (1816г.) | Ревизские сказки Рузского уезда по 7 ревизии 1816 года
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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