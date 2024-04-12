Елена Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Афанасьев Антон Яковлев
Мать: Феодора Иванова
Место жительства
1816
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51 оп.8, д.167 (1816г.) | Ревизские сказки Рузского уезда по 7 ревизии 1816 года
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)