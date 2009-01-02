Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1927
Дата смерти02.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1949
Дочь: Мусинова (Козлова) Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
06.09.1952
Дочь: Юрьева (Козлова) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
11.06.1962
Отец ребёнка: Козлов Борис Андреевич
Смерть
02.01.2009