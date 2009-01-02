Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Воложинова) Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1927

Дата смерти

02.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1949

Дочь: Мусинова (Козлова) Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
06.09.1952

Дочь: Юрьева (Козлова) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
11.06.1962

Сын: Козлов Роман Борисович

Отец ребёнка: Козлов Борис Андреевич

Смерть
02.01.2009

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