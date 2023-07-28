Федорова (Цимбалюк) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Цимбалюк) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1987

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1987

Отец: Цимбалюк Евгений

Мать: Цимбалюк (Цимбалюк) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров ?

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров ?

Рождение ребёнка
08.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров ?

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