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(Панина) Любовь Петровна
(Панина) Любовь Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1917
Пол
Женский
Отец
Панин Пётр Гордеевич
1878 г.р.
Мать
Панина (Белкина) Настасья Ивановна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917
Отец:
Панин Пётр Гордеевич
Мать:
Панина Настасья Ивановна
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