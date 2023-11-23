Феодора Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Леонтий Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Захар Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Семёнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Семёнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иоанн Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Семёнов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Иоанн Семёнов
Смирнов Родион Иоаннович (1786 — ?) Родился в семье священника села Старой Пыхани Пошехонского уезда Иоанна Семеновича. Священник села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда. Жена его Мария Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Иоанн Семёнов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Торопова Любовь Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Семёнов
Смерть
Неизвестно