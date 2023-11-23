Феодора Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Леонтьева

Феодора Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Леонтий Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Захар Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Семёнов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Семёнов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Семёнов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Смирнов Родион Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Семёнов

Смирнов Родион Иоаннович (1786 — ?) Родился в семье священника села Старой Пыхани Пошехонского уезда Иоанна Семеновича. Священник села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда. Жена его Мария Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Иоанн Семёнов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Торопова Любовь Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Семёнов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.