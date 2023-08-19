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Черноусов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноусов Федор Иванович

Мать: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

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