Черноусов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно