Гераськина (Галкина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Борис Андреевич
Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
08.11.1922
Дочь: Ковалёва (Гераськина) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гераськин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
17.10.1933
Дочь: Сосновцева (Гераськина) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сысоева (Гераськина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович
Смерть
1988