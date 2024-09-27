Гераськина (Галкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГераськина (Галкина) Екатерина

Гераськина (Галкина) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Борис Андреевич

Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович

Рождение ребёнка
08.11.1922

Дочь: Ковалёва (Гераськина) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович

Итманово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гераськин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович

Итманово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1933

Дочь: Сосновцева (Гераськина) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сысоева (Гераськина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Гераськин Андрей Борисович

Смерть
1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.