Кряквин Алфер Трофимович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Алферовна
Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Тимофей Алферович
Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Алферовна
Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно