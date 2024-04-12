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Кряквин Алфер Трофимович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кряквин Трофим Степанович

Мать: Кряквина Ирина Евтропиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кряквин Федор Алферович

Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Алферовна

Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Тимофей Алферович

Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Алферовна

Мать ребёнка: Кряквина Степанида Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Степанида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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