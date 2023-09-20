Фролов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: Фролов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Сын: Фролов Вячеслав
Мать ребёнка: не указана
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана