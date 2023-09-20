Фролов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Фролов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Сын: Фролов Вячеслав

Мать ребёнка: не указана

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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