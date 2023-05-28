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Кепиева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кепиев Архип Гаврилович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кепиева Ирина Архиповна

Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кепиев Алексей Архипович

Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кепиев Малафей Архипович

Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кепиева Федосья Архиповна

Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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