Кепиева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кепиева Ирина Архиповна
Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кепиева Федосья Архиповна
Отец ребёнка: Кепиев Архип Гаврилович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно