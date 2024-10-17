Селютин Ульян (Юлиан) Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селютин Ульян (Юлиан) Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 194 № зап. - 1_ Дата - 11.01.1902
Бракосочетание
11.01.1902

Жена: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 194 запись -1_11.01.1902_ жених село Брусенцево_отставной унтер-офицер Селютин Ульян Стефанов в возрасте - 17 (~1885 г.р.) отец Селютин Стефан Матвеев и невеста Дарохина Пелаге... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Селютина Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д511 стр. 13_03.04.1903 запись -32_воспр. - село Брусенцево крестьянин Труфанов Никифор Ильин и солдатская жена Иванова Матрона Измаилова
Смерть
Неизвестно

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