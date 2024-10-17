Селютин Ульян (Юлиан) Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 194 № зап. - 1_ Дата - 11.01.1902
Бракосочетание
11.01.1902
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 194 запись -1_11.01.1902_ жених село Брусенцево_отставной унтер-офицер Селютин Ульян Стефанов в возрасте - 17 (~1885 г.р.) отец Селютин Стефан Матвеев и невеста Дарохина Пелаге... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Селютина Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна
ГААК Ф144 оп6 д511 стр. 13_03.04.1903 запись -32_воспр. - село Брусенцево крестьянин Труфанов Никифор Ильин и солдатская жена Иванова Матрона Измаилова
Смерть
Неизвестно