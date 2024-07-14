Тен Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова (Тен) Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Тен Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенко (Тен) Людмила Даниловна
Отец ребёнка: Тен Данил
Рождение ребёнка
11.02.1963
Дочь: Клыкова (Тен) Елена Даниловна
Отец ребёнка: Тен Данил
Смерть
Неизвестно