Компанюк Елизавета Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарь Антонина Власовна
Отец ребёнка: Компанюк Влас Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарь Антонина Власовна
Отец ребёнка: Компанюк Влас Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Евдокия Власовна
Отец ребёнка: Компанюк Влас Яковлевич
Смерть
Неизвестно