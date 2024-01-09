Компанюк Елизавета Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компанюк Елизавета Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарь Антонина Власовна

Отец ребёнка: Компанюк Влас Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарь Антонина Власовна

Отец ребёнка: Компанюк Влас Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Евдокия Власовна

Отец ребёнка: Компанюк Влас Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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