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Бруев Михаил Александрович

Место рождения

Свадицы, Сырокоренско-Липецкая волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

17.06.1928

Дата смерти

23.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928

Отец: Бруев Александр

Мать: не указана

Свадицы, Сырокоренско-Липецкая волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.04.1992
Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

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