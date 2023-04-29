Бруев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения17.06.1928
Дата смерти23.04.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928
Отец: Бруев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруева Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна
Рождение ребёнка
12.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруева Вера Александровна
Смерть
23.04.1992