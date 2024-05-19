Иванченко Андрей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Иванченко Сидор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванченко Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванченко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Иванченко Марфа
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иванченко Савелий Андреевич
Мать ребёнка: Иванченко Марфа
Смерть
Неизвестно