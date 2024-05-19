Иванченко Андрей Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко Андрей Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Иванченко Сидор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глуховерова (Иванченко) Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Иванченко Марфа

Рождение ребёнка
1887

Сын: Иванченко Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Иванченко Марфа

Смерть
Неизвестно

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