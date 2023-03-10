Солодовников Жена Максимовича
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Солодовников Макей Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Максимович
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно