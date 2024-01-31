Ланко (Хлебникова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1858
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
26.12.1858
Родители ея: Клинскій купеческій сынъ Павелъ Ивановъ Хлебниковъ и законная жена его Марья Петрова, оба православнаго вѣроисповѣданія | Восприемники: Клинская 3й гильдіи купеческая вдова Александра Але... Показать все
Бракосочетание
22.01.1882
Женихъ Мекленбургскій потданный Іоаннъ Эрнстовъ Ланко лютеранскаго вѣроисповѣданія жительствꙋетъ въ приходѣ означенной церкви, вдов, 29 лет, и Невѣста Московская мѣщанкая дочь, слободы Большихъ Лужник... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1883
Дочь: (Ланко) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)
Рождение ребёнка
?.07.1884
Дочь: (Ланко) Фелицата Ивановна
Отец ребёнка: Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)
Смерть
Неизвестно