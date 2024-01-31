Ланко (Хлебникова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланко (Хлебникова) Александра Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1858

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
26.12.1858
Родители ея: Клинскій купеческій сынъ Павелъ Ивановъ Хлебниковъ и законная жена его Марья Петрова, оба православнаго вѣроисповѣданія | Восприемники: Клинская 3й гильдіи купеческая вдова Александра Але... Показать все
Бракосочетание
22.01.1882

Муж: Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)

Москва, город федерального значения Москва
Женихъ Мекленбургскій потданный Іоаннъ Эрнстовъ Ланко лютеранскаго вѣроисповѣданія жительствꙋетъ въ приходѣ означенной церкви, вдов, 29 лет, и Невѣста Московская мѣщанкая дочь, слободы Большихъ Лужник... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1883

Дочь: (Ланко) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.1884

Дочь: (Ланко) Фелицата Ивановна

Отец ребёнка: Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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