Ватлина (Аристархова) Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1962
Рождение ребёнка
08.03.1983
Дочь: Кольцова Майя Андреевна
Отец ребёнка: Ватлин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
27.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ватлин Андрей Викторович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область