Ватлина (Аристархова) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватлина (Аристархова) Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1962

Отец: Аристархов Виктор Николаевич

Мать: Аристархова Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
08.03.1983

Дочь: Кольцова Майя Андреевна

Отец ребёнка: Ватлин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
27.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ватлин Андрей Викторович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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