Глазунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунов Иван

Глазунов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазунова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуховцова (Глазунова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1916

Дочь: Самойленко Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.