Гончар Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Гончар Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Гончар Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гончар Игнатий
Отец ребёнка: Гончар Михаил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно