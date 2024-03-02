Гончар Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Гончар Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Гончар Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гончар Игнатий

Отец ребёнка: Гончар Михаил Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно
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