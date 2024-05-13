Матиюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матиюк Мария Стефаниевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матиюк Мария Стефаниевна
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Матиюк Мария Стефаниевна
Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Канада