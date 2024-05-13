Матиюк Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатиюк Иван

Матиюк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матиюк Мария Стефаниевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матиюк Мария Стефаниевна

Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Матиюк Мария Стефаниевна

Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Канада

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