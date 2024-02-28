Григорьева (Борисова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Борисова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904

Отец: Николаев Борис

Мать: (Григорьева) Пелагия (Палаша)

Рождение ребёнка
?.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Григорьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.04.1932

Дочь: Зонова (Григорьева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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