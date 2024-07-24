Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти08.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухин Василий
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 25.10.1849
Сын: Батухин Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.11.1898