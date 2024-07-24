Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

08.11.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухин Василий

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 25.10.1849

Сын: Батухин Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.11.1898

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