Соколюк Александр Филиппович 30.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколюк Александр Филиппович

Место рождения

Хидры, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

30.10.1910

Дата смерти

27.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910

Отец: Соколюк Филипп Давидович

Мать: Соколюк Ирина Ивановна

Хидры, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколюк) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Шляхта, Подолесская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколюк Иван Александрович

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколюк Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколюк Петр Александрович

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколюк Любовь Александровна

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Шляхта, Подолесская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Соколюк) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1938

Сын: Соколюк Николай Александрович

Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна

Смерть
27.09.1968

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