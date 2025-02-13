Соколюк Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения30.10.1910
Дата смерти27.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910
Отец: Соколюк Филипп Давидович
Мать: Соколюк Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколюк) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколюк Иван Александрович
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколюк Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколюк Петр Александрович
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколюк Любовь Александровна
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Соколюк) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1938
Сын: Соколюк Николай Александрович
Мать ребёнка: Соколюк (Мастина) София Васильевна
Смерть
27.09.1968