Озолинг Вильгельм Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область