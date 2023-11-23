Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Дмитрий Иоаннов

Мать: не указана

Священник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.жена Матрона Михайлова, 1786г( дочь диакона с. Вознесенского на Слуду Михаила Егорова 1758г.р.и родная внучка (по линии свое... Показать все
Бракосочетание
05.02.1783

Муж: Михаил Георгиев

РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ.7 об. О бра... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Георгиев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Георгиев

ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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