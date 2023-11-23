Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Дмитрий Иоаннов
Мать: не указана
Священник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.жена Матрона Михайлова, 1786г( дочь диакона с. Вознесенского на Слуду Михаила Егорова 1758г.р.и родная внучка (по линии свое... Показать все
Бракосочетание
05.02.1783
Муж: Михаил Георгиев
РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ.7 об. О бра... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Георгиев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Георгиев
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Смерть
Неизвестно