Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботылева-Железнова Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич
Смерть
После 1825
исп.1825 - 159