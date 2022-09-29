Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботылева-Железнова Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
После 1825
исп.1825 - 159

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