Скорлупкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорлупкина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорлупкина Варвара

Отец ребёнка: Скорлупкин Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорлупкина Вера

Отец ребёнка: Скорлупкин Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорлупкин Иван

Отец ребёнка: Скорлупкин Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорлупкин Денис

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