Скорлупкина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорлупкина Варвара
Отец ребёнка: Скорлупкин Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорлупкина Вера
Отец ребёнка: Скорлупкин Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скорлупкин Иван
Отец ребёнка: Скорлупкин Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скорлупкин Денис