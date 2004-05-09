Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна
Место рожденияНизовка, Завидовский район, Калининская область
Дата рождения02.01.1924
Дата смерти09.05.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924
Отец: Новожилов Фeдор
Мать: Новожилова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукач Михаил
Отец ребёнка: Стукач Алексей Фeдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1947
Дочь: Супронова (Стукач) Надежда
Отец ребёнка: Стукач Алексей Фeдорович
Рождение ребёнка
12.07.1949
Рождение ребёнка
11.03.1953
Рождение ребёнка
27.01.1959
Рождение ребёнка
06.06.1961
Рождение ребёнка
1963
Смерть
09.05.2004