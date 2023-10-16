Кулагина Евфросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина Евфросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1880 ст.

Муж: Кулагин Исидор Николаевич

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.

Сын: Кулагин Петр Исидорович

Отец ребёнка: Кулагин Исидор Николаевич

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.

Сын: Кулагин Александр Исидорович

Отец ребёнка: Кулагин Исидор Николаевич

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.

Сын: Кулагин Сергей Исидорович

Отец ребёнка: Кулагин Исидор Николаевич

Дмитровка, Калужский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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