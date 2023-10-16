Кулагина Евфросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Бракосочетание
26.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Кулагин Исидор Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.
Сын: Кулагин Александр Исидорович
Отец ребёнка: Кулагин Исидор Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.
Сын: Кулагин Сергей Исидорович
Отец ребёнка: Кулагин Исидор Николаевич
Смерть
Неизвестно