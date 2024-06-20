Кровяков Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кровяков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кровякова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кровяков Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Кровякова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Кровяков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кровякова Валентина Семёновна

Смерть
Неизвестно

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