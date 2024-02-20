Наумкина Параскева Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Дочь: Домника Семёновна
Отец ребёнка: Наумкин Семён Ильич
Рождение ребёнка
15.?.1885 ст.
Сын: Наумкин Макарий Семёнович
Отец ребёнка: Наумкин Семён Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумкин Семён Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно