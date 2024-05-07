Пигарев Андрей Александрович 26.07.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пигарев Андрей Александрович

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

26.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1973

Отец: Пигарев Александр Николаевич

Мать: Пигарева (Гусева) Людмила Владимировна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Татьяна Юрьевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1996

Сын: Пигарев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Юрьевна

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
26.07.1996

Сын: Пигарев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Юрьевна

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
26.09.2003

Сын: Пигарев Матвей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
26.09.2003

Дочь: Пигарева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Юрьевна

Новополоцк, Витебская область

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