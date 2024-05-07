Пигарев Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения26.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
26.07.1996
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
26.07.1996
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
26.09.2003
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.2003
Дочь: Пигарева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Юрьевна