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Машковцев Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Машковцев Гаврила Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Машковцев Потап Иванович

Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Машковцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Машковцев Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
деревня Поломская
Смерть
Неизвестно
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