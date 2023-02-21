Машковцев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Машковцев Гаврила Павлович
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Машковцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Машковцев Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Машковцова Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
деревня Поломская
Смерть
Неизвестно