Пелипей Устиния Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаценко Георгий Трифонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Тимохина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Пелипей Василий Тимофеевич
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно