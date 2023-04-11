Пелипей Устиния Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелипей Устиния Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаценко Георгий Трифонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Тимохина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Пелипей Василий Тимофеевич

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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