Шаламова (Кичигина) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Кичигина) Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кичигин Пётр Сафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламов Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Никифор Евмениев

Бракосочетание
31.01.1868

Муж: Шаламов Никифор Евмениев

Жениху-19л. Невесте-19л.
Рождение ребёнка
?.08.1869

Дочь: Шаламова Марья Никифорова

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
22.10.1870

Дочь: Шаламова Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
02.01.1872

Дочь: Шаламова Соломония Никифорова

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
16.06.1878

Сын: Шаламов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шаламов Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаламов Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шаламова Агрипина Никифорова

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Шаламова Татьяна Никифорова

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: Шаламова Анна Никифорова

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Рождение ребёнка
20.10.1910

Сын: Шаламов Димитрий Никифоров

Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев

Смерть
Неизвестно

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