Шаламова (Кичигина) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кичигин Пётр Сафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1868
Жениху-19л. Невесте-19л.
Рождение ребёнка
?.08.1869
Дочь: Шаламова Марья Никифорова
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
22.10.1870
Дочь: Шаламова Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
02.01.1872
Дочь: Шаламова Соломония Никифорова
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
16.06.1878
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шаламова Агрипина Никифорова
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Шаламова Татьяна Никифорова
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: Шаламова Анна Никифорова
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Рождение ребёнка
20.10.1910
Сын: Шаламов Димитрий Никифоров
Отец ребёнка: Шаламов Никифор Евмениев
Смерть
Неизвестно